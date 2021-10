La Roma volta pagina, Mourinho sotto accusa. Zaniolo spera per il Napoli

La squadra è tornata ad allenarsi in due gruppi questa mattina. Contro il Napoli domenica alle 18 torna la formazione tipo. Domani conferenza di Mourinho e giornata decisiva per il 22 giallorosso

Zaniolo sì, Zaniolo no: ce la farà ad esserci contro il Napoli ? i tifosi della Roma si aggrappano alle speranze, perché alle certezze (spesso appartengono a ciò che si è visto) è meglio non pensare. Le prime 3 settimane del mese di ottobre non sono state proprio entusiasmanti. Praticamente un Halloween anticipato visto che dopo la vittoria in casa contro l' Empoli del 3 ottobre, la Roma di Mourinho ha perso contro Juventus e Bodo Glimt. Oggi, il giorno dopo una sconfitta così esagerata contro i norvegesi, si fa ancora fatica a digerire la figuraccia rimediata sul campo.

Il tecnico infatti ha ancora una volta ribadito l'inutilità delle sue riserve. Domenica c'è il Napoli alle 18, che giusto vive un momento di splendida forma. Domani alle 19 ci sarà la conferenza stampa di Mourinho. La Roma dovrebbe scendere in campo con coloro i quali ieri non hanno giocato, o sono entrati nella ripresa. Stamattina la squadra è tornata ad allenarsi divisa in due gruppi, con Spinazzola, Smalling e Zaniolo ancora a parte. Il numero 22 è stato tenuto a riposo in Conference per assicurarselo contro i partenopei. Domani è il giorno decisivo. Difficile ad ogni modo vederlo on fire come lo è stato i primi 20 minuti contro la Juventus.