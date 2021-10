Roma-Napoli, domani alle 19 la conferenza stampa di Mourinho

Il tecnico parlerà in serata per presentare la sfida contro i partenopei

José Mourinho interverrà domani alle 19 in conferenza stampa per presentare la sfida di campionato con il Napoli. Un orario insolito per il tecnico romanista, ma non una novità assoluta nel campionato. Anche Maurizio Sarri, alla vigilia del derby, aveva scelto di parlare a un orario simile (le 20). Dopo due sconfitte consecutive, una delle quali clamorosa, Mourinho è chiamato al riscatto. Il fischio d'inizio del match fissato per domenica alle 18.