Zaniolo, al 70% le possibilità di esserci col Napoli: domani la decisione

Mourinho lo testerà nel provino delle 17, poi farà la scelta definitiva. Oggi intanto ha lavorato a parte

Zaniolo sì, Zaniolo no. Dopo l'allenamento di oggi le possibilità di vedere il talento della Roma in campo domenica contro il Napoli si sono leggermente affievolite. Mourinho in Norvegia ha raccontato di averlo lasciato fuori dai convocati per precauzione ("dobbiamo rispettare le sue paure dopo quello che ha passato" le parole del portoghese), ma la notizia del lavoro a parte oggi ha messo in dubbio la sua presenza. L'infortunio al ginocchio sinistro patito con la Juventus si è rivelato solo un grande spavento, ma è possibile che il giocatore non se la senta di tornare subito in campo. Tuttavia, domani nella rifinitura (ore 17) ci sarà il provino decisivo. Mourinho parlerà in privato col suo numero 22 e cercherà di capire se potrà essere della partita e in che modo.