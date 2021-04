La Roma parte per Reggio Emilia, dove domani alle ore 15 affronterà il Sassuolo. La squadra giallorossa, come testimoniato dal breve video pubblicato sull’account Twitter del club, è salita sull’aereo che la porterà in Emilia-Romagna. Nelle immagini, tra i vari volti, si vedono in particolare quelli di Fuzato, Pastore, Pau Lopez, Borja Mayoral e Cristante.