Poco prima delle 10 la Roma è partita verso Nizza, i giallorossi raggiungeranno Cannes con il pullman. Alle 17.30 il fischio d'inizio (diretta su Dazn) della sfida contro il club di proprietà dei Friedkin. Out per infortunio Pisilli e Vaz, assente causa febbre anche Cherubini. Scelte obbligate in attacco per Gasperini che schiererà il tridente composto da Dybala, Soulé e Malen. Emergenza anche a centrocampo: oltre a Niccolò non ci saranno Koné ed El Aynaoui. Neil, però, si trova in vacanza a Cannes e sarà allo stadio per assistere alla partita dei suoi compagni. Il 30 luglio si unirà al resto della squadra e partirà per il Galles, luogo della seconda parte del ritiro. In mezzo al campo spazio al giovane Bah in coppia con Cristante. Sulle fasce Wesley e Rensch, mentre davanti a Svilar ci saranno Mancini, Ndicka e Hermoso. Nella ripresa spazio a seconde linee e Primavera. Dopo la partita il ritorno nella Capitale. Gasp concederà due giorni di riposo: nessun allenamento lunedì e martedì.