La Roma tira il fiato e si ferma fino a sabato. Pellegrini a Ponza, Zaniolo torna a La Spezia – FOTO

Probabilmente il 6-1 non ha influito sulla decisione che era già presa, ma sicuramente ha convinto Fonseca che fosse la scelta giusta. Il tecnico portoghese ha concesso due giorni di riposo totale alla squadra, che si ritroverà sabato alla vigilia del match con la Fiorentina, per cominciare a preparare l’ultima settimana di campionato. Restano tre partite per centrare il mini obiettivo quinto posto, prima di concentrarsi sull’Europa League. Il capitano di ieri Lorenzo Pellegrini ne ha approfittato per fare un salto a Ponza, dove ad aspettarlo c’era sua moglie Veronica. Per il numero 7 mattinata in barca a Palmarola, l’attività giusta per rilassarsi al meglio. Nicolò Zaniolo è invece tornato nella sua La Spezia accompagnato dalla fidanzata Sara.