La Roma sui social: “Felice giornata mondiale dei vegani a Smalling” – FOTO

Smalling ha stupito tutti da inizio stagione. Non solo per il rendimento in campo, ma anche per una sua scelta di vita. Tra le prime notizie circolate dopo la conferma del suo arrivo a Trigoria, c’è sicuramente quella della dieta vegana seguita dal difensore inglese. Un’alimentazione che non sempre ritroviamo negli sportivi ma che non incide sulle prestazioni di un calciatore o di uno sportivo. Il club giallorosso, attraverso i propri social, ha approfittato del suo testimonial d’eccezione per augurare a tutti e a Chris una “felice giornata mondiale dei vegani”.