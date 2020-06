La Roma su Fienga: “Fiducia rinnovata, Consiglio invitato a confermarne la nomina”

Con la sospensione di Gianluca Petrachi dal ruolo di direttore sportivo, il calciomercato della Roma passa per le mani dell’amministratore delegato Guido Fienga. Nelle domande degli azionisti a cui il club ha risposto, c’è anche la questione relativa proprio alla carica del dirigente: “Perché nell’Ordine del giorno dell’Assemblea non è stata prevista la conferma/rinnovo della carica di Amministratore Delegato a Guido Fienga, nominato per cooptazione dal CDA del 14.11.2019 che deve pertanto ritenersi decaduto dall’incarico, alla data dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 2386 del C.C.?”, il quesito di Francesco Malknecht. Di seguito la risposta della Roma: “Non sono state presentate deliberazioni che prevedano una manifestazione di voto. Con riferimento a tale questione, si segnala che NEEP ROMA HOLDING S.p.A., in qualità di azionista di controllo di AS Roma S.p.A., ha confermato la fiducia al Dott. Guido Fienga e – in attesa della ratifica della sua nomina nella prossima Assemblea degli Azionisti – ha invitato il Consiglio di Amministrazione della Società a confermare la sua nomina a Consigliere e Amministratore Delegato della Società e i relativi poteri già in precedenza conferiti”.

Poi sulla nomina per cooptazione dello stesso Fienga e il numero degli amministratori, passato da 14 a 15: “L’Assemblea degli azionisti del 26 ottobre 2017 ha nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri in conformità a quanto previsto all’art. 15 dello Statuto sociale. In esito alle dimissioni rassegnate dal Dott. Umberto Gandini in data 27 settembre 2018, il Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2018 ha avviato una procedura volta ad identificare un candidato qualificato per la carica di Amministratore Delegato in sostituzione del dimissionario. In data 14 novembre 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il Dott. Guido Fienga ripristinando così il numero dei consiglieri di amministrazione stabilito dall’Assemblea degli Azionisti del 26 ottobre 2017″.