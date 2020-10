La Roma con Massey-Ellis, la guardalinee trattenuta da Aguero in City-Arsenal: “Non è carino” – VIDEO

La Roma si schiera al fianco di Sian Massey-Ellis, guardalinee della Premier League che ieri è stata vittima di un gesto controverso da parte di Aguero. Nonostante la vittoria nel match contro l’Arsenal (al 23′ Sterling ha segnato il gol vittoria per il Manchester City), in Inghilterra a far discutere è stato il gesto del centravanti argentino. Al 42′, il Kun ha bloccato l’assistente donna mettendole un braccio sulla spalla, dopo che aveva assegnato una rimessa laterale in favore dell’Arsenal. Aguero, nella polemica, contesta la decisione di Massey-Ellis trattenendola per una frazione di secondo, con lei che si divincola dalla presa e continua nella conduzione di gara. “Non è carino”, la reazione del profilo Roma Women su Twitter.

Durante e al termine del match, sui social si è scatenata la bufera contro l’attaccante di Guardiola che porteranno sicuramente a dei provvedimenti nei prossimi giorni. Il tecnico dei Citizens, però si è voluto schierare in favore del suo giocatore: “Andiamo ragazzi. Sergio è la persona più gentile che abbia mai incontrato in vita mia. Cercate problemi in altre situazioni, non in questa”.