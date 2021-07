La Roma si prepara a festeggiare i 94 anni: “Un giorno nel cuore di tutti noi”

"Ovunque si festeggia la Roma, la Roma c'è. Sempre"

22 luglio 1927, 22 luglio 2021. Questa sera a mezzanotte la Roma si appresta a spegnere 94 candeline. Una storia d'amore che la stessa società giallorossa tiene a sottolineare. Tramite un post sul proprio profilo Twitter, la Roma ha voluto ricordato come anche in questo momento difficile "non c'è divisione nel cuore di chi ama la Roma", riprendendo un tweet del 2017. "Questa notte saremo tutti idealmente nello stesso posto. Ovunque si festeggia la Roma, la Roma c'è. Sempre" si legge sul nuovo post. Un compleanno, il primo per la nuova gestione dei Friedkin che sin dai primi giorni hanno lanciato messaggi importanti per riavvicinare la tifoseria verso la squadra. Una tifoseria che ha criticato fortemente la precedente gestione anche per questo motivo, visti i festeggiamenti anticipati a giugno.