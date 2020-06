La Roma si gode il giorno libero: Zaniolo in barca a Ponza, Spinazzola allo zoo – FOTO

La Roma si gode l’ultimo giorno di riposo prima di ricominciare il campionato. Paulo Fonseca oggi ha concesso una giornata di relax ai propri giocatori che ne hanno subito approfittato per rilassarsi un po’. Nicolò Zaniolo, dopo essersi sottoposto ad un intervento ai turbinati nei giorni scorsi, è andato in barca a Ponza con la fidanzata Sara e alcuni amici. Anche Pau Lopez ha deciso di andare al mare. Il portiere spagnolo infatti ha deciso di passare questo venerdì sotto il sole in compagnia della moglie Andrea e la piccola Mia. Leonardo Spinazzola invece non ha seguito l’idee dei propri compagni di squadra. Il terzino, insieme alla ragazza Miriam e al figlio Mattia, è andato al Bioparco di Roma a Villa Borghese.