La Roma segna 6 gol in un match di Serie A: non succedeva dal 1935

La vittoria della Roma per 6-1 contro la Spal farà piacere ai tifosi, che vedono la propria squadra centrare il quinto risultato utile consecutivo in campionato. Andando indietro nel tempo, però, era dal 1935 che i giallorossi non riuscivano a segnare 6 reti in Serie A. Nota di merito a Bruno Peres: la doppietta al brasiliano non era mai riuscita in campionato e il gol non arrivava addirittura da marzo 2017. In stagione, per concludere, la Roma è riuscita a portare 17 giocatori diversi al gol.