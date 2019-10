La Roma sbarca su Amazon. Calvo: “Ora possiamo raggiungere i tifosi europei senza problemi”

La Roma sbarca su Amazon. Da oggi, gli utenti dei maggiori paesi europei del sito di e-commerce più noto al mondo potranno acquistare qualsiasi articolo di merchandising dell’AS Roma sul nuovo shop online dedicato alla squadra giallorossa. Come riporta il sito del club, i tifosi potranno trovare una vasta gamma di prodotti, dalle maglie da gioco e da allenamento fino agli accessori e agli articoli regalo. Tutti i prodotti beneficiano della spedizione Prime.

“Siamo molto felici di dare la possibilità a quanti più tifosi in Europa di acquistare facilmente i prodotti del nostro club”, ha affermato Francesco Calvo, Chief Revenue Officer dell’AS Roma. “Uno dei nostri principali obiettivi è quello di essere presenti ovunque si trovino i nostri tifosi e grazie ad Amazon possiamo raggiungerli in tutta comodità. Stiamo parlando dello store online e del sito di e-commerce più noto e accessibile del mondo. Questo accordo ha un ruolo molto importante per il Club in seno alla sua strategia legata al merchandising”.

I fan shop dell’AS Roma sono disponibili su Amazon.it. Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.fr e Amazon.es.