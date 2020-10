La Roma sale in borsa: azioni in rialzo dell’8,4%

Giornata positiva in borsa per la Roma. Il club giallorosso ha registrato un rialzo del valore dei propri titoli sportivi dell’8,4%, con il prezzo fissato a 0,18 euro. Un trend positivo che permette al club di respirare dopo il trend negativo delle scorse giornate, in attesa di apprendere la decisione dei Friedkin in merito al possibile delisting della società. A tenere banco sono anche le strategie che la nuova proprietà americana sta imbastendo su più fronti. Sul fronte sponsor tecnico permane il forte interessamento di New Balance e Castore dopo il sodalizio con Nike di questi ultimi anni: con entrambi i marchi si discuterà sulla base di un accordo quadriennale. Attesa anche riguardo l’assegnazione del ruolo di direttore sportivo, con tanti nomi sulla lista e i dubbi che verranno dipanati nelle prossime settimane. Discorsi più che mai aperti quelli sul fronte stadio, con una possibile rivisitazione del progetto soprattutto per quanto riguarda l’ubicazione, e main sponsor. Intanto confermata la validità dell’opa sulle azioni fino al prossimo 29 ottobre.