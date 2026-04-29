Dan Friedkin ha dato l'ok all’assalto per Alajbegovic, si raffredda la pista Brandt. Il Bournemouth di Pinto su Ndicka, a centrocampo se parte Manu l'obiettivo è Ismael
Trigoria, la ripresa in vista della Fiorentina: Koné torna in gruppo. All'Olimpico arbitra Zufferli
La Roma si è ritrovata a Trigoria dopo due giorni di riposo per preparare la sfida con la Fiorentina, in programma lunedì 4 maggio all'Olimpico con inizio alle 20:45. Gasperini può sorridere: è tornato a lavorare in gruppo Koné, che sarà a disposizione per il posticipo della 35esima giornata. Lavoro differenziato invece per Pellegrini e Dovbyk. In casa viola si sono allenati con i compagni Parisi e Gosens, filtra ottimismo per Piccoli e spera anche Kean. Il match è diretto da Zufferli: ultimo incrocio a Cagliari con il rosso a Celik e il caso Folorunsho.
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