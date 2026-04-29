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Roma-Fiorentina, arbitra Zufferli: il ko di Cagliari e il caso Folorunsho

Roma-Fiorentina, arbitra Zufferli: il ko di Cagliari e il caso Folorunsho - immagine 1
Quattro vittorie e due sconfitte con il fischietto di Udine
Redazione

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la 35esima giornata di Serie A. La Roma si appresta ad affrontare lunedì 4 maggio la Fiorentina allo Stadio Olimpico in una sfida fondamentale per poter sperare ancora nel sogno Champions League. Il match sarà affidato all'arbitro Zufferli, Di Paolo al VAR. Assistenti Rossi e Ceccon. Il bilancio parla di 4 vittorie e 2 sconfitte, l'ultima a Cagliari in questa stagione. arrivato il 7 dicembre 2025 con l'espulsione di Celik. Proprio a Cagliari la direzione di gara è sembrata abbastanza incerta: Zufferli non ha punito Folorunsho dopo aver avuto un comportamento nettamente antisportivo in una discussione nata con Hermoso.

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