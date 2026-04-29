Roma-Fiorentina, arbitra Zufferli: il ko di Cagliari e il caso Folorunsho

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la 35esima giornata di Serie A. La Roma si appresta ad affrontare lunedì 4 maggio la Fiorentina allo Stadio Olimpico in una sfida fondamentale per poter sperare ancora nel sogno Champions League. Il match sarà affidato all'arbitro Zufferli, Di Paolo al VAR. Assistenti Rossi e Ceccon. Il bilancio parla di 4 vittorie e 2 sconfitte, l'ultima a Cagliari in questa stagione. arrivato il 7 dicembre 2025 con l'espulsione di Celik. Proprio a Cagliari la direzione di gara è sembrata abbastanza incerta: Zufferli non ha punito Folorunsho dopo aver avuto un comportamento nettamente antisportivo in una discussione nata con Hermoso.