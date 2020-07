La Roma riposa, Zaniolo no. In palestra anche a La Spezia: “Non esistono giorni liberi” – FOTO

Riposo sì, ma senza staccare totalmente. Paulo Fonseca ha deciso di concedere due giorni di stop ai suoi dopo la vittoria con la Spal per ricaricare le batterie. E Zaniolo, che è tornato a casa a La Spezia per una riunione di famiglia, ha sfruttato il pomeriggio per andare in palestra e allenarsi. “Non ci sono giorni liberi” ha scritto Nicolò su Instagram. Dopo gli ottimi 35 minuti di mercoledì, l’obiettivo ora è strappare una maglia da titolare. La prima dopo l’infortunio al crociato che avrebbe dovuto mettere fine alla sua stagione. Zaniolo sarà aggiunto in lista Uefa per aiutare la squadra a inseguire il sogno di portare a casa una coppa europea.