La Roma riparte, ma prima i tamponi. Il papà di Zaniolo: “Pronti al rinnovo, ama questa maglia”

La Serie A studia le mosse per ricominciare. La commissione medica della Figc ha varato il primo piano per far ripartire allenamenti e campionato: due tamponi, test sierologici e ritiro forzato il primo mese nei centri sportivi. Oltre a tante accortezze per evitare la diffusione potenziale del contagio che a Trigoria già hanno messo in atto: non si pranzerà più insieme, gli allenamenti saranno differenziati in piccoli gruppi da 6-7 calciatori e tutto sarà super personalizzato e “usa e getta”.

DESIDERI – Ma il mondo del calcio deve fare i conti con l’inevitabile crisi economica dovuta al coronavirus. Pallotta a meno di colpi di scena (di Friedkin ha parlato Malagò) resterà anche la prossima stagione e per questo ha messo a punto la nuova strategia: stipendio massimo fissato a 3 milioni e tetto ingaggi destinato a scendere del 15%. Under può partire e far respirare le casse giallorosse (piace Chakvetadze del Gent), Schick resta in bilico tra Roma e Lipsia. Pastore è uno il cui addio sembra scontato, ma il presidente del Talleres frena: “Il suo ritorno è un desiderio difficile da realizzare”. Ha esaudito il suo Ibanez, che non partirà in prestito: “Ha scelto la Roma per restare”, ha detto il suo agente. Santon invece punta in alto: “Vincerò con questa maglia”. Quello che spera di fare anche Nicolò Zaniolo: “Rinnovo? Ancora niente di concreto, ma siamo disposti a parlarne se la Roma dovesse volerlo. Lui ama questa maglia, guai a toccargliela”, ha rivelato il papà Igor.

ALTRE – Continuano a essere seguiti Kovalenko, e su di lui c’è anche il Besiktas, e Coman. Perotti parla dei rigori: “Prima di calciare mi dico che sarà impossibile sbagliare. Al derby ho avuto un po’ di paura, contro Szczesny e il Verona i più difficili quest’anno”. El Shaarawy riparte in Cina, la maglia home della prossima stagione prende forma. Balzaretti: “Ziyech che rimpianto, l’avevamo seguito a lungo. E ci abbiamo provato anche con Ilicic”.