Il calcio riparte in Cina: El Shaarawy di nuovo in campo a Shanghai – FOTO

Se in Italia delle importanti risposte sulla ripresa degli allenamenti arriveranno nel corso della giornata, dopo la riunioine della commissione medica della Figc, in Cina il motore del calcio comincia piano piano a riaccendersi. A confermarlo è l’inviato speciale, Stephan El Shaarawy: l’esterno ora in forza allo Shanghai Shenhua documenta infatti la ripresa dell’attività fisica, su Instagram, attraverso due foto del suo allenamento, tra step e lavoro col pallone sul rettangolo verde. “Di nuovo in allenamento!”, ha commentato l’ex giallorosso nella didascalia delle foto, concedendo all’Italia uno spiraglio di speranza per il prossimo futuro.