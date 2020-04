Mercato Roma, idea Chakvetadze del Gent se parte Under

La Roma è pronta a cambiare qualcosa tra gli esterni d’attacco nella prossima sessione di mercato. Perotti può lasciare per abbassare il monte ingaggi ma chi è stato designato per realizzare una plusvalenza è Cengiz Under. Col possibile addio del turco, Petrachi pensa a Chakvetadze del Gent. Il talento georgiano – riporta “Il Messaggero” – può giocare in tutti e tre i ruoli alle spalle della punta centrale in un 4-2-3-1. Arriva da un brutto infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fuori quasi un anno ma la Roma l’ha visionato nelle scorse settimane. In Europa League nei sedicesimi di finale ha giocato solo un paio di spezzoni nei finali di partita. Restano vive comunque le piste Tete, dello Shakhtar e Urzi del Banfield.