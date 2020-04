Mercato, offerta dall’Europa per Florinel Coman: Roma tra le indiziate

Continua la ricerca di giovani talenti per il futuro della Roma. Già a febbraio gli osservatori del club giallorosso (e anche quelli del West Ham) erano volati in Romania per visionare Florinel Coman, talento dell’FCSB (Steaua Bucarest) di Gigi Becali, nel derby contro la Dinamo. Secondo quanto riportato da Digi Sport, il presidente del club rumeno ha dichiarato di aver ricevuto un’offerta dall’Europa per il classe ’98, senza però specificare il mittente: “Inizialmente hanno offerto otto milioni di euro e il 10% del futuro trasferimento, ma ho detto di no: ne ho chiesti 10 e il 20% sulla futura rivendita”. Secondo il portale, tra le indiziate a cui assegnare l’offerta ci sarebbe proprio la Roma, che dovrà lottare anche contro Miami e Orlando per aggiudicarsi il giovane centravanti.