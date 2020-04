Mercato, Roma avvisata: anche il Besiktas su Kovalenko

La Roma, su direttiva di mister Paulo Fonseca, è sulla pista di Viktor Kovalenko, 24enne dello Shakhtar Donetsk. Il profilo del centrocampista potrebbe infatti essere un colpo ideale per le casse della Roma: il giocatore è infatti in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non sembra voler proseguire la sua carriera in Ucraina. Secondo quanto riportato da fanatik.com.tr, sulle tracce del giocatore si sarebbe mosso anche il Besiktas, per ringiovanire la propria rosa nella prossima stagione. I contatti tra la società e l’entourage del calciatore sono già avviati.