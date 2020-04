Nuova preparazione, doccia in camera e niente pranzo insieme: ecco come riparte la Roma

Se davvero la stagione dovesse ripartire, la Roma ha già studiato un piano per evitare il più possibile i contagi. Come prima cosa – scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it – i giocatori utilizzeranno pochissimo lo spogliatoio. Gli allenamenti saranno a piccoli gruppi di sei o sette calciatori mentre per la doccia i giocatori useranno quelle delle camere di Trigoria. Piatti e bicchieri per gli snack saranno usa e getta, gli asciugamani e le borracce ancora più personalizzati rispetto a prima. Addio anche al pranzo tutti insieme, una delle novità che Fonseca aveva preteso dall’inizio per cementare l’unione tra squadra e staff tecnico, oltre che per controllare uno dei due pasti giornalieri.

Il centro sportivo è stato già sanificato e tutti indosseranno guanti e mascherine. La temperatura di tutti sarà costantemente monitorata, seguendo tutte le direttive dei protocolli di sicurezza. La nuova preparazione avrà un focus esclusivamente fisico per le prime due settimane.