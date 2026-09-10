Oggi, 91 anni fa, nasceva Giacomo Losi. Lo storico capitano della Roma, nato a Soncino il 10 settembre del 1935, ci ha lasciati il 4 febbraio 2024 all'età di 88 anni. Difensore e baluardo giallorosso, ribattezzato Core de Roma, per anni ha ricoperto la posizione di recordman di presenze in maglia giallorossa. In 15 anni nella Capitale, infatti, sono state 455 le presenze collezionate: meglio avrebbero fatto solamente Totti (785) e De Rossi (616). La Roma, sui suoi propri canali social, ha ricordato Losi nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 91° compleanno: "91 anni fa nasceva Giacomo Losi. Eterno capitano giallorosso".

🗓️ 91 anni fa nasceva Giacomo Losi



Eterno capitano giallorosso 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/C3v1GJwa7g — AS Roma (@OfficialASRoma) September 10, 2026