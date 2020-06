La Roma ricorda la vittoria della quarta Coppa Italia – VIDEO

Il 17 giugno è un giorno molto speciale per la Roma. Una data impressa nella memoria dei tifosi giallorossi non solo per la vittoria del terzo scudetto, ma anche per il successo della quarta Coppa Italia nella stagione 80-81. Il club, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare l’anniversario di questo successo: “Sempre di 17 giugno, 20 anni prima del terzo Scudetto, vincevamo la nostra quarta Coppa Italia. Il rigore decisivo di Falcao al Comunale dopo il doppio 1-1 in finale contro Torino“.