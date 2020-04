La Roma piange Piero Gratton: il padre del Lupetto aveva 80 anni – FOTO

La Roma dice addio a Piero Gratton. All’età di più di 80 anni si è spento il padre del Lupetto giallorosso, lo stemma più significativo nella storia romanista, introdotto nel ’78 sotto la presidenza di Anzalone che ha accompagnato i giallorossi per tanti anni. “Oggi è un giorno triste per tutti i romanisti: ci ha lasciato Piero Gratton, papà del Lupetto e autore di pagine di storia legate alla nostra identità. Piero avrà sempre un posto speciale nel cuore di tutti noi”, ha scritto la Roma sul proprio profilo Twitter per ricordare Gratton.