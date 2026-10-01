La Roma si conferma vicina al tema della salute e alla promozione dello sport come strumento per un corretto stile di vita. E' con questo spirito che il club giallorosso, da domani 2 ottobre a domenica 4, parteciperà all'evento Tennis & Friends Roma 2026, in collaborazione con l'Official Medical Partner Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Ad annunciarlo la società capitolina con la seguente nota: "Dal 2 al 4 ottobre, il Foro Italico ospiterà "Tennis & Friends Roma 2026", manifestazione dedicata alla salute e alla promozione di corretti stili di vita attraverso lo sport. L'AS Roma parteciperà all’evento attraverso il contributo delle proprie figure specialistiche e la collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner del Club. Nella giornata di domenica 4 ottobre le psicologhe del Club prenderanno parte al panel “AttivaMente: l’impatto dello sport per il benessere mentale”, contribuendo al confronto sul rapporto tra attività sportiva e salute psicologica e condividendo l’esperienza maturata quotidianamente all’interno del Club. La presenza giallorossa proseguirà nell’area dedicata al Policlinico Campus Bio-Medico, dove ci sarà la mascotte Romolo per incontrare visitatori e famiglie. All’interno del Villaggio della Salute, il Policlinico Campus Bio-Medico proporrà un programma di visite e screening gratuiti, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di informazione e attenzione alla propria salute. La partecipazione a Tennis & Friends si inserisce nell’impegno del Club sui temi della salute e del benessere, in linea con la Policy UEFA per la Salute e il Benessere. L’iniziativa rappresenta inoltre un’occasione per valorizzare il ruolo dello sport nella promozione di stili di vita sani e del benessere, rafforzando l’impegno dell'AS Roma nel promuovere il valore dello sport anche al di fuori del campo da gioco".