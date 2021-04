La Roma lancia l’iniziativa “È nato un romanista”: sciarpa e sconti per la famiglia

Si avvicina il natale di Roma e così il club giallorosso ha fatto partire diverse attività nella Capitale. Dal 12 al 15 aprile – alla presenza istituzionale dei Presidenti dei Municipi coinvolti – due membri del Gruppo Storico Romano in abiti da antichi Senatori, accompagnati dalla mascotte Romolo, stanno distribuendo nella piazza principale di ciascun Municipio delle pergamene numerate e un volantino, che riassume le iniziative di Roma Cares e consente di ritirare un gadget presso i Roma Store. Sul retro delle pergamene saranno indicate alcune delle attività che Roma Cares ha messo in atto per supportare le fasce più bisognose della città.

E’ nato un romanista

Il 21 aprile verrà lanciato il progetto “È nato un romanista“. Su asroma.com, i genitori avranno la possibilità di inserire i dati del neonato o della neonata, oltre ai loro: il sistema genererà così un diploma/attestato di nascita, che sarà loro inviato. L’attestato conterrà il numero dei giorni trascorsi dalla nascita di Roma a quella della bambina o del bambino. Una volta compilato il modulo da parte dei genitori, Roma Cares regalerà ai piccoli una sciarpa della Roma, inoltre il Club assicurerà sconti ai genitori e ai bambini. Per avvolgere simbolicamente i nuovi lupacchiotti. Per dare loro il benvenuto nel tifo giallorosso. Ma soprattutto, per celebrare l’inizio di un viaggio all’insegna dei nostri colori.