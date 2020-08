La Roma in vacanza: Zaniolo, Under e Kluivert tornano a casa. E Smalling resta in Italia – FOTO

Da una parte i ritmi serrati per il lavoro di Pallotta e Friedkin che riguardano la cessione societaria, dall’altra le ferie estive per i giocatori che hanno concluso la stagione. Accantonato definitivamente il quinto posto raggiunto in campionato e messa alle spalle la dolorosa sconfitta con il Siviglia in Europa League, per la Roma di Fonseca è tempo di vacanze. Sulla maniglia della porta di Trigoria il cartellino “torno subito”, perché già dal 27 agosto gli atleti saranno operativi alla base in vista della prossima stagione, che inizierà il 19 settembre.

Si parte dalle retrovie: Pau Lopez, protagonista in negativo di una seconda parte di stagione ben al di sotto delle aspettative, ha scelto la capitale del Portogallo, Oporto, per una gita insieme a tutta la famiglia, accompagnato dalla moglie, Galvez Quilez, in dolce attesa per la terza volta e da Mia (primogenita) e Leo (nato a dicembre).

In difesa, nonostante il momentaneo mancato riscatto della Roma, Smalling ha deciso di passare in Italia le sue vacanze: le foto in Sardegna lo ritraggono sorridente insieme al figlio Leo Asher e alla moglie Sam Cooke.

C’è poi Alessandro Florenzi, che ricorda i Queen a Ibiza postando la foto in rovesciata con la didascalia: “I want to be free”.