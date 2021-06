La Roma in vacanza: da Dubai al Brasile, tutte le mete dei giallorossi

Alcuni giocatori si sono concessi un momento di relax al termine di una lunga stagione

Alcuni giocatori della Roma si stanno godendo un pò di relax al termine del campionato. Edin Dzeko, in attesa di definire il suo futuro con i giallorossi, è prima tornato in patria, a Sarajevo, poi si è recato a Dubai, dove ha visto la finale di Champions League fra Manchester City e Chelsea e ora è in Turchia, ad Instanbul. Fresco di rinnovo di contratto fino al 2022, Henrikh Mkhitaryan è attualmente a Montecarlo in compagnia della sorella. Altri giocatori della Roma sono dislocati in varie parti del mondo. C'è chi è tornato a casa, come Mayoral e Perez in Spagna, Veretout in Francia e Ibanez in Brasile. Chi invece si è concesso una lunga vacanza come Calafiori in Repubblica Dominicana o Karsdorp ai Caraibi. Una vacanza rigenerativa, dopo una stagione lunga ed estenuante come l'ultima appena passata, in modo da ricaricarsi a dovere prima dell'arrivo di José Mourinho. Quando arriverà lo Special One, zero distrazioni e massima attenzione.