La Roma in Borsa chiude a +16,5%: dall’annuncio di Mourinho +100 milioni

Ennesima chiusura importante a Piazza Affari per il club giallorosso: dal 4 maggio, giorno dell'annuncio dello Special One, registrato un +73% totale

Nuovo boom del titolo in borsa di AS Roma. Il valzer degli allenatori che sta coinvolgendo praticamente tutte le big della Serie A, sta influenzando in maniera importante anche la borsa. A Piazza Affari il club giallorosso ha chiuso addirittura con un +16,5% (0,45 euro). Come riporta 'Il Sole 24 Ore', dallo scorso 4 maggio - giorno dell'annuncio di Jose Mourinho - il titolo in borsa di AS Roma ha guadagnato il 73% e 100 milioni esatti di ricapitalizzazione. Chiusura positiva anche per la Juventus, che oggi ha chiuso per il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Tra l'addio di Conte e il possibile arrivo di Inzaghi all'Inter, l'effetto Jose Mourinho sulla Roma è ancora fortissimo a distanza di più di tre settimane.