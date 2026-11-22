La Roma Femminile continua a volare. Le giallorosse non si fermano e piegano anche il Como 0-2 grazie alle reti di Thogersen e Pilgrim. Un gol per tempo e al 67' la squadra allenata da Piovani è rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Baldi. Ottava vittoria su otto per la Roma che blinda il primo posto e arriva a quota 24 punti. Al secondo posto c'è l'Inter a 19. Ora la sosta per le nazionali poi il 12 dicembre il big match contro le nerazzurre mentre il 16 la sfida col Real Madrid al Tre Fontane.