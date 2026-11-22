Le giallorosse trovano l'ottava vittoria di fila. Alla ripresa del campionato la sfida contro l'Inter
VIDEO - Bavagnoli: "La Roma femminile continuerà a migliorare. Il Var va implementato"
La Roma Femminile continua a volare. Le giallorosse non si fermano e piegano anche il Como 0-2 grazie alle reti di Thogersen e Pilgrim. Un gol per tempo e al 67' la squadra allenata da Piovani è rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Baldi. Ottava vittoria su otto per la Roma che blinda il primo posto e arriva a quota 24 punti. Al secondo posto c'è l'Inter a 19. Ora la sosta per le nazionali poi il 12 dicembre il big match contro le nerazzurre mentre il 16 la sfida col Real Madrid al Tre Fontane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Calciomercato AS Roma
Dovbyk, dalla Spagna: c'è il 'sì' al Valencia. Manca l'accordo con la Roma
News AS Roma
Hermoso, il rinnovo è ad un passo: pronto un contratto fino al 2029
News AS Roma
Scontri in autostrada tra tifosi della Roma e del Torino: van danneggiati, ma nessun ferito grave
News AS Roma
Malen re d'Europa: Bobby fa meglio di Haaland. E la sua canzone è già una hit
News AS Roma
Stagione finita per Doue: rottura del crociato per l'esterno del Paris Saint Germain
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti