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La Roma fa gli auguri a Emerson, ma nei commenti social è bufera: “Solo un traditore”

La Roma fa gli auguri a Emerson, ma nei commenti social è bufera: “Solo un traditore” - immagine 1
Il rapporto tra il brasiliano e i tifosi romanisti è passato da un estremo all'altro dopo il suo passaggio alla Juventus nel 2004
Redazione

Sui social un semplice post per celebrare il 50esimo compleanno di Emerson, ex calciatore giallorosso Campione d'Italia, ma nei commenti dell'account della Roma è subito arrivata la bufera. Pochi auguri, centinaia di messaggi di protesta e non solo: c'è chi si lamenta "È solo un traditore" o anche chi scrive "A gestire i social metteteci qualcuno che conosce la storia della Roma. I traditori come lui non vanno di certo omaggiati". Sì, perché il rapporto tra Emerson e i romanisti è passato da un estremo all'altro dopo il suo trasferimento alla Juventus nel 2004. I certificati medici, il Brasile e poi la "fuga" a Torino da Fabio Capello. Il sentimento dei giallorossi dopo 20 anni non è ancora cambiato, anche se lo stesso Emerson in un'intervista dichiarò: "Tradimento? Non tradii. Per quattro anni ho fatto il mio lavoro e l’ho fatto bene. Il traditore è chi guadagna bene, non fa nulla per la squadra e poi se ne va". 

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