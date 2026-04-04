La Roma fa gli auguri a Emerson, ma nei commenti social è bufera: “Solo un traditore”

Sui social un semplice post per celebrare il 50esimo compleanno di Emerson, ex calciatore giallorosso Campione d'Italia, ma nei commenti dell'account della Roma è subito arrivata la bufera. Pochi auguri, centinaia di messaggi di protesta e non solo: c'è chi si lamenta "È solo un traditore" o anche chi scrive "A gestire i social metteteci qualcuno che conosce la storia della Roma. I traditori come lui non vanno di certo omaggiati". Sì, perché il rapporto tra Emerson e i romanisti è passato da un estremo all'altro dopo il suo trasferimento alla Juventus nel 2004. I certificati medici, il Brasile e poi la "fuga" a Torino da Fabio Capello. Il sentimento dei giallorossi dopo 20 anni non è ancora cambiato, anche se lo stesso Emerson in un'intervista dichiarò: "Tradimento? Non tradii. Per quattro anni ho fatto il mio lavoro e l’ho fatto bene. Il traditore è chi guadagna bene, non fa nulla per la squadra e poi se ne va".