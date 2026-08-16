La prestazione offerta contro il Borussia Dortmund tra gol, assist e giocate è stata solamente la ciliegina di una torta preparata lungo tutto il ritiro
Dybala incanta anche Newport: accoglienza speciale per la Joya
Paulo Dybala è uno dei segnali più positivi del pre-campionato della Roma. Anche ieri, in un test di livello contro il Borussia Dortmund, la Joya ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto. Gol e assist in 5', poi dribbling, giocate e qualità fuori dal comune. Oltre a uno stop di una palla volante (pochi secondi prima del gol) che ha ricordato tantissimo lo stesso gesto tecnico effettuato due anni fa in Roma-Feyenoord e quell'espressione indimenticabile dell'allora allenatore De Rossi. Non sappiamo se Gasperini ieri abbia avuto la stessa reazione, probabilmente sì, ma sta di fatto che ora è tornato totalmente a godersi la sua Joya.
Dalle ombre sul rinnovo alla firma: ora Dybala è tornato centraleE pensare che, fino a qualche settimana fa, la sua permanenza appariva tutt'altro che scontata. "Il mio futuro? La verità è che non so niente, vorrei sapere anche io quale sarà. Quello che so è che il contratto finisce tra due partite", affermava l'argentino il 10 maggio scorso al termine di Parma-Roma. Di lì a una settimana ci sarebbe stato il derby, l'ultima gara della stagione all'Olimpico. Ma Paulo non ha mai smesso di giocare per la Roma. Dopo l'assist per Malen a Parma sono arrivati quello per Mancini proprio contro la Lazio e soprattutto i due passaggi vincenti decisivi contro l'Hellas Verona (fantastico il tacco per il 'bacio d'addio' di El Shaarawy). Lo zampino sul ritorno in Champions League della Roma dopo 7 anni, insomma, Dybala lo aveva messo eccome, al di là dei noti problemi fisici. Dopo giorni e giorni di voci e trattative, poi, il 13 luglio è arrivata l'ufficialità del rinnovo. Un altro anno nella Capitale, a 2.5 milioni più svariati e ricchi bonus, per calcare (finalmente) in maglia giallorossa il palcoscenico della Champions. A giugno prossimo chissà, ma intanto la Roma si gode una Joya tornata a essere centrale e decisiva. In un pre-campionato condizionato da un mercato lento ed estenuante e qualche scricchiolio ancora fisiologico nel calcio d'agosto, c'è ancora la luce più accecante del numero 21. Ancora in attesa di rinforzi per il reparto offensivo, la certezza della trequarti giallorossa per Gasperini sembra essere solamente una: Paulo Dybala.
Da quando è a Roma in estate non ha mai fatto così bene: i numeriL'ultima prestazione contro il BVB al Signal Iduna Stadium è da incorniciare: 86' minuti di un Dybala in purezza, che nell'ultimo test estivo ha sfoderato tutto il suo repertorio. Al 4' sblocca la gara con un sinistro chirurgico da posizione defilata che s'infila all'angolino, al 9' batte perfettamente il calcio d'angolo per il colpo di testa vincente di Cristante. Ma è quella di ieri è stata solo la ciliegina su una torta preparata lungo tutto il ritiro estivo. Dopo i 3 gol nelle amichevoli a Trigoria contro Primavera e Trastevere, nel 3-3 'in famiglia' contro il Cannes Paulo ha segnato una doppietta e servito un assist a Malen. In Galles, dove non sono mancati colpi proibiti per provare a limitarne le qualità, è arrivata la rete contro il Cardiff e l'assist a Koulierakis contro il Newport. A secco a Brighton, la Joya si è rifatta con gli interessi in Germania. L'unico neo della sua preparazione estiva? Forse il rigore sbagliato proprio contro il Cardiff ma, come cantava De Gregori, "non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore". A stupire però non sono solo i freddi numeri, che in estate soprattutto contano il giusto, ma la condizione fisica e mentale mostrata da Dybala, che sembra già in forma campionato. E mai, da quando veste la maglia giallorossa e guardando ai dati di Tribuna.com, l'argentino aveva fatto così bene in ritiro. Nel 2022, dopo la clamorosa accoglienza e complice qualche problema fisico, furono solo due le presenze estive (contro Tottenham, con assist, e Shakhtar Donetsk). L'anno seguente Dybala disputò 4 delle 5 amichevoli (a riposo precauzionale nell'ultimo test contro il Partizani Tirana) mettendo a referto 3 gol (2 contro l'Estrela e 1 contro il Tolosa). Nell'estate 2024 ancora impiegato in 4 dei 5 test, ma stavolta con 1 sola rete (contro il Barnsley). L'anno scorso, invece, saltò tutte le amichevoli in Inghilterra (a causa dei postumi dell'intervento chirurgico subito a marzo) tornando solo l'ultima gara estiva contro il Neom. Un Dybala così in forma, con tutti gli scongiuri del caso, non c'è mai stato.
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