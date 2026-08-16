Paulo Dybala è uno dei segnali più positivi del pre-campionato della Roma. Anche ieri, in un test di livello contro il Borussia Dortmund, la Joya ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto. Gol e assist in 5', poi dribbling, giocate e qualità fuori dal comune. Oltre a uno stop di una palla volante (pochi secondi prima del gol) che ha ricordato tantissimo lo stesso gesto tecnico effettuato due anni fa in Roma-Feyenoord e quell'espressione indimenticabile dell'allora allenatore De Rossi. Non sappiamo se Gasperini ieri abbia avuto la stessa reazione, probabilmente sì, ma sta di fatto che ora è tornato totalmente a godersi la sua Joya.

Dalle ombre sul rinnovo alla firma: ora Dybala è tornato centrale

E pensare che, fino a qualche settimana fa,. "Il mio futuro? La verità è che non so niente, vorrei sapere anche io quale sarà. Quello che so è che il contratto finisce tra due partite", affermava l'argentino il. Di lì a una settimana ci sarebbe stato il, l'ultima gara della stagione all'Olimpico. Ma. Dopo l'assist per Malen a Parma sono arrivati quello per Mancini proprio contro la Lazio e soprattutto iVerona (fantastico il tacco per il 'bacio d'addio' di El Shaarawy). LoLeague della Roma dopo 7 anni, insomma, Dybala lo aveva messo eccome, al di là dei. Dopo giorni e giorni di, poi, il 13 luglio è arrivata. Un altro anno nella Capitale, a 2.5 milioni più svariati e ricchi bonus, per calcare (finalmente) in maglia giallorossa il palcoscenico della Champions., ma intanto la Roma si godee decisiva. In un pre-campionato condizionato da unancora fisiologico nel calcio d'agosto, c'è ancora la. Ancoraper il reparto offensivo, lagiallorossa per Gasperini sembra essere solamente una: Paulo Dybala.

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Da quando è a Roma in estate non ha mai fatto così bene: i numeri

contro il BVB al Signal Iduna Stadium: 86' minuti di un, che nell'ultimo test estivo ha sfoderato tutto il suo repertorio. Al 4' sblocca la gara con unche s'infila all'angolino, al 9' batteper il colpo di testa vincente di. Ma è quella di ieri è stata solo lapreparata lungo tutto il ritiro estivo. Dopo i 3 gol nelle amichevoli a Trigoria contro Primavera e Trastevere,e servitoa Malen. In Galles, dove non sono mancatiper provare a limitarne le qualità, è arrivata lacontro il. A secco a Brighton, la Joya si è rifatta con gli interessi in Germania. L'unico neo della sua preparazione estiva? Forse ilproprio contro il Cardiff ma, come, "non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore". A stupire però non sono solo i, che in estate soprattutto contano il giusto, ma lamostrata da Dybala, che sembra già in forma campionato. E, da quando veste la maglia giallorossa e guardando ai dati di Tribuna.com,. Nel 2022, dopo la clamorosa accoglienza e complice qualche problema fisico, furonoestive (contro Tottenham, con assist, e Shakhtar Donetsk). L'anno seguente Dybala(a riposo precauzionale nell'ultimo test contro il Partizani Tirana) mettendo a referto(2 contro l'Estrela e 1 contro il Tolosa). Nell'estate 2024 ancora impiegato in 4 dei 5 test, ma stavolta con(contro il Barnsley). L'anno scorso, invece,in Inghilterra (a causa deisubito a marzo) tornando solo l'ultima gara estiva contro il Neom. Un Dybala così in forma, con tutti gli scongiuri del caso, non c'è mai stato.