Il calciomercato della Roma non si ferma neanche nel week-end di ferragosto. Il ds D'Amico e il tecnico Gasperini hanno urgenza e necessità di andare a colmare una lacuna in campo presente da più di un anno, quella dell'esterno sinistro. Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Rodrigo Mora, rimasto in panchina 90' ieri sera contro il Rio Ave e il cui futuro è ancora da definire. La proprietà giallorossa, come raccontato da Matteo Moretto nel video pubblicato nella notte sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nelle ultime ore è stata in stretto contatto con Jorge Mendes e oggi sono previsti ulteriori contatti. L'obiettivo? Semplice, cercare di sbloccare questa situazione che per la Roma sta durando ormai da troppi giorni. L'anello mancante è l'ok finale di Villas-Boas, presidente del Porto, alle condizioni per il trasferimento del classe 2007.