Serata di Coppa Italia per il Torino, che ieri sera ha battuto 1-0 la Carrarese grazie a un gol in avvio di Simeone e ha staccato il pass per i 16esimi dove affronterà il Monza. Nel pre-gara, ai microfoni di Mediaset, il direttore sportivo granata ha parlato anche del futuro di Alessio Cacciamani. Il laterale sinistro, per cui la Roma ha avanzato anche un'offerta nelle ultime settimane, ha disputato 90' esprimendosi al meglio soprattutto nella ripresa. Queste, però, le parole di Gianluca Petrachi in merito: "Sicuramente è un giocatore che ha fatto bene ed è attenzionato da più club, quindi fa piacere perché comunque è un giocatore che qua è stato al settore giovanile, quindi comunque è anche un orgoglio. E speriamo di poterlo riuscire a trattenere".

C'è un prezzo per Cacciamani o sarà il simbolo del Torino del futuro? "Ma io penso che se ci fosse stato un prezzo sarebbe già andato via. E il fatto che abbiamo opposto resistenza è è la dimostrazione che comunque deve arrivare una proposta che sia veramente molto molto importante, perché viceversa lo vorremmo tenere. Questa almeno è l'ambizione. Poi, ripeto, la società quest'anno perde intorno ai 20 milioni e quindi naturalmente bisogna anche fare delle cessioni. Purtroppo tanti giocatori in esubero non stanno trovando la giusta collocazione. È un mercato molto molto complicato e comunque noi dobbiamo fare delle uscite per far quadrare un po' un bilancio che comunque rimane sempre certamente virtuoso per questa società. Però, ripeto, io sono convinto che possiamo fare, al di là di tutto, una squadra che rappresenti l'allenatore. Mancano questi 15 giorni e cercheremo di spingere sull'acceleratore".