La Roma compie 94 anni, la festa a Piazza del Popolo e Fontana di Trevi – VIDEO

La parte più passionale e calda della tifoseria giallorossa si è riunita a Piazza del Popolo per festeggiare i 94 anni della Roma

Valerio Salviani

Auguri Roma! Il club giallorosso il 22 luglio compie 94 anni. Come accade sempre, i tifosi della squadra capitolina si sono dati appuntamento per le vie del centro storico per aspettare insieme la mezzanotte e festeggiare l'anniversario della nascita della società. Si parte da Piazza del Popolo passando per via del Corso: la città è tutta una nube giallorossa. Cori, bandiere e fumogeni come il periodo pre-covid. Un piccolo strappo alla regola, per una voglia di Roma che è ormai diventata incontenibile. C'è tanta trepidazione tra i supporters che con l'arrivo di Mourinho ora sognano in grande. Il corteo termina poco prima dell'una a Fontana di Trevi, che per l'occasione è stata adornata con i colori simbolo della squadra grazie a quattro proiettori(Guarda il video). Una coreografia da urlo, come del resto accade ogni anno, corredata con un maxi striscione che recita “Curva Sud”. Terminano i cori e i tifosi cominciano a tornare a casa, ma una cosa è certa: è solo l'inizio di una stagione che vorranno vivere da protagonisti. Dopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia, c'è ancora voglia di festeggiare.

Gli aggiornamenti LIVE

Ore 00:27 - Vengono proiettati i colori giallorossi sulla Fontana di Trevi: lo scenario è davvero suggestivo. I tifosi ammirano con orgoglio il monumento colorato di giallorosso.

Ore 00:18 - I tifosi stanno preparando una coreografia con i riflettori. La Fontana di Trevi si tinge giallorossa per uno scenario davvero inedito: un monumento così importante per la storia della città che si adorna con i colori simbolo del club.

Ore 00:09 - Una parte del corteo è arrivata a Fontana di Trevi, dove ci sarà una suggestiva coreografia. I tifosi continuano ad essere davvero tanti e non si smette di cantare. Per le vie di Roma c'è spazio solo per la festa e per l'amore per questo grande club, che ha appena compiuto 94 anni.

Ore 00:00 - Auguri AS Roma! Il club giallorosso compie 94 anni, i tifosi riprendono a cantare: tanta gioia per le strade del centro storico, che appena due settimane fa hanno accolto altri tifosi in festa, quelli della Nazionale che ha vinto l'Europeo.

Ore 23:58 - Il corteo ora si è diviso. Molti hanno imboccato via del Parlamento e sono andati verso via del Vicario. I gruppi della Sud si sono diretti a Piazza San Silvestro

Ore 23:20 - Il corteo è in viaggio per Via del Corso.

Ore 23:16 - Arriva il via libera da parte dei vigili urbani: i tifosi della Roma possono procedere e continuare i propri festeggiamenti. Una scia di giallorosso li segue: i fumogeni non smettono di accompagnare il corteo. E' grande festa, la passione è tanta e soprattutto in questo periodo c'è voglia di dimostrarla. Dopo l'arrivo di Mourinho nei cuori dei tifosi c'è la speranza che possa aprirsi un nuovo capitolo per la storia del club.

Ore 23:10 - Il corteo si blocca: i vigili urbani non vogliono far passare i tifosi per Via del Corso. Si attende la decisione delle forze dell'ordine.

Ore 23:05 - Il corteo si sposta verso Via del Corso: cori incessanti e fumogeni ad accompagnarlo.

Ore 22:43 - A Piazza del Popolo già 1000 tifosi in festa. Cori, fumogeni e bandiere al vento: la Roma a mezzanotte compirà 94 anni e i supporters giallorossi vogliono dimostrare il proprio amore scendendo per le strade.