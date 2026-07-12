Giornata importante in casa giallorossa. Quest'oggi, infatti, compie 58 anni Amedeo Mangone. Ex difensore della Roma tra il 1999 e il 2001, ora allenatore, Mangone ha indossato la maglia giallorossa in 49 occasioni. E ha alzato al cielo il terzo scudetto nella storia del club capitolino nel 2001. Oggi, nel giorno del suo compleanno, la Roma ha voluto celebrarlo così: "Campione d'Italia nel 2001, Auguri!", con la consueta emoji del Lupo.

🎂 Amedeo Mangone compie oggi 58 anni



📊 49 presenze

🇮🇹 Campione d'Italia nel 2001



Auguri! 🐺#ASRoma pic.twitter.com/M2YIsBLphf — AS Roma (@OfficialASRoma) July 12, 2026