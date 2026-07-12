L'ex difensore, in giallorosso tra il 1999 e il 2001 e ora allenatore, ha raccolto 49 presenze in due anni nella Capitale conquistando il terzo scudetto
Roma, la nuova maglia già in vendita fuori dall'Italia. E spunta un nuovo dettaglio
Giornata importante in casa giallorossa. Quest'oggi, infatti, compie 58 anni Amedeo Mangone. Ex difensore della Roma tra il 1999 e il 2001, ora allenatore, Mangone ha indossato la maglia giallorossa in 49 occasioni. E ha alzato al cielo il terzo scudetto nella storia del club capitolino nel 2001. Oggi, nel giorno del suo compleanno, la Roma ha voluto celebrarlo così: "Campione d'Italia nel 2001, Auguri!", con la consueta emoji del Lupo.
🎂 Amedeo Mangone compie oggi 58 anni— AS Roma (@OfficialASRoma) July 12, 2026
📊 49 presenze
🇮🇹 Campione d'Italia nel 2001
Auguri! 🐺#ASRoma pic.twitter.com/M2YIsBLphf
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