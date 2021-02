La Roma cade ancora contro una big: per Fonseca 9 sconfitte in 19 partite

Ancora una serata buia per la Roma allo Stadium. Con la sconfitta contro la Juventus infatti i giallorossi non soltanto subiscono il sorpasso in classifica da parte dei bianconeri, ma confermano l’andamento disastroso sotto la gestione Fonseca nei match contro le grandi del nostro campionato. Il risultato di oggi sancisce la nona sconfitta in diciannove partite contro le big della Serie A, con sette pareggi e soltanto tre vittorie, con 0,47 come media punti. L’ultima vittoria blasonata risale allo scorso campionato, contro la Juventus all’Allianz Stadium, una gara però in cui i bianconeri e i giallorossi misero in campo tante seconde linee, perché la testa di entrambe era già proiettata verso i rispettivi impegni europei di agosto. Una Roma insomma ancora bocciata all’esame di maturità.