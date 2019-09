La Roma alla Serie A: “State veramente pensando di affrontare il problema razzismo?” – FOTO

Di ieri la notizia del Daspo a vita per tutte le partite della Roma per il tifoso che continuava a insultare con offese razziste Juan Jesus sui social. Il mondo dello sport e della politica applaude il club giallorosso per la presa di posizione, ma a Trigoria l’obiettivo numero uno resta debellare questo fenomeno. Dall’account Twitter capitolino arriva un altro posto, questa volta indirizzato alla Serie A. “State davvero pensando di affrontare seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano. Serie A? Ora ci vuole tolleranza zero”. To be continued…