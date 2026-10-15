Ieri lo stadio Olimpico ha regalato spettacolo. Sulle tribune, però, mancavano i soliti striscioni dei Roma Club. Il motivo? Il club ha negato per le partite europee il biglietto agli Alfieri che hanno il compito di esporli. Di seguito il comunicato ufficiale delle associazioni dei tifosi: "In Tevere e Monte Mario non sono stati esposti gli striscioni dei club per protesta da parte di entrambe le associazioni AIRC e UTR. La società ha deciso di togliere i biglietti agli Alfieri in occasione delle partite europee. Gli striscioni dei club da sempre colorano gli spalti creando una bellissima scenografia ricca di calore, orgoglio e senso di appartenenza riconoscibile in tutto il mondo e sono regolamentati da indicazioni precise da parte della stessa UTR. Infatti vanno obbligatoriamente esposti dall'alfiere e non vanno tolti prima del fischio finale. I club erano comunque presenti con la loro passione sugli spalti, ma non hanno portato lo striscione per mostrare il loro disappunto nei confronti della società per la decisione anti alfieri presa per le gare europee".