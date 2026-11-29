Roma-Monza è iniziata a trazione offensiva per la squadra giallorossa, i cui sforzi sono stati premiati con la rete di Malen al 12'. Pochi minuti prima, però, c'era stata un'azione veramente dubbia nell'area di rigore biancorossa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, infatti, Balerdi non era riuscito a impattare bene di testa con il pallone a causa di un'evidente trattenuta da parte di Carboni. Nonostante le proteste del difensore argentino e quelle di Cristante, che ha mimato l'abbraccio subito dal compagno, l'arbitro Collu e il silent-check del Var hanno confermato la ripresa del gioco con un rinvio dal fondo. "E' clamoroso, è clamoroso", la reazione immediata di Gasperini nel corso del check del Var. Questa, invece, l'analisi dell'esperto arbitrale di Dazn, Luca Marelli: "Situazione piuttosto complicata, Carboni non guarda il pallone e si interessa solo di Balerdi ma c'è anche Balerdi che si aiuta nei confronti di Carboni con il braccio sinistro. Il fatto che non ci sia alcun tentativo di Carboni di non guardare il pallone è molto rischioso. Probabilmente si è valutato che entrambi i giocatori abbiano commesso un'infrazione". Ma non è finita qui. Perché a un certo punto, sulla panchina della Roma, la tensione sale. E Gasp è il protagonista assoluto. Il contesto è semplice. Wesley entra in modo scomposto su Birindelli e l'arbitro indica il dischetto. Rigore. Poi arriva il Var e rettifica: c'era un fuorigioco. Il penalty sparisce, la rabbia di Gasp no. Subito dopo l'intervento, il tecnico esplode: "Ma che c... fai? Siamo 3-0 e fai questi falli in area?". La risposta del brasiliano non si fa attendere: "Non l'ho toccato". Ed è la verità, perché è Birindelli a sbattere contro di lui. Gasp rivede l'azione sul tablet, capisce e si calma. Anche perché il rigore non c'è più. E la sua Roma continua a dominare.