È una Roma dominante anche contro il Monza. I giallorossi sono andati avanti di tre gol in soli 35 minuti grazie a Malen e alla doppietta di Mati Soulé (la prima da quando veste la maglia della Roma) con un secondo gol semplicemente meraviglioso. Un mancino dal limite perfetto che si è infilato all'incrocio: come riporta OptaPaolo, è la nona rete da fuori area per Soulé dalla stagione 2023-24. Nessuno ne ha segnate quanto lui in Serie A nelle ultime quattro stagioni. Che gioiello.