L'argentino ha firmato la sua prima doppietta con la Roma contro il Monza
Da fuori rosa a leader difensivo: la rinascita di Hermoso grazie a Gasp
È una Roma dominante anche contro il Monza. I giallorossi sono andati avanti di tre gol in soli 35 minuti grazie a Malen e alla doppietta di Mati Soulé (la prima da quando veste la maglia della Roma) con un secondo gol semplicemente meraviglioso. Un mancino dal limite perfetto che si è infilato all'incrocio: come riporta OptaPaolo, è la nona rete da fuori area per Soulé dalla stagione 2023-24. Nessuno ne ha segnate quanto lui in Serie A nelle ultime quattro stagioni. Che gioiello.
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