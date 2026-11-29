La Roma torna a giocare all'Olimpico per la tredicesima giornata di campionato contro il Monza dell'ex Juric. Ad arbitrare la sfida c'è Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, con assistenti Passeri di Gubbio e Mondin di Treviso. Il quarto ufficiale è Ferrieri Caputi di Livorno. Al Var Camplone di Lanciano, AVar Fabbri di Ravenna.

Roma-Monza, la moviola:

90+4' - C'è tempo per un altro giallo prima del triplice fischio: ammonito anche Pisilli.

74' - Parità nelle ammonizioni: giallo anche per Balerdi dopo un fallo su Zeballos.

66' - Arriva dopo oltre un'ora di gioco il primo cartellino giallo del match: punita una trattenuta di Carboni su Dybala.

45+1' - Fallo di Birindelli su Wesley, intervento in ritardo ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il giallo.

43' - L'arbitro Collu concede un rigore per il Monza dopo un fallo di Wesley ai danni di Birindelli. "Dinamicamente è molto netto, ma Wesley pianta il piede a terra e non c'è un movimento verso Birindelli. E più Birindelli che calcia la tabia di Wesley. Rivedendolo, qualche dubbio c'è", l'analisi di Luca Marelli. Necessario il check al Var, che annulla tutto per un fuorigioco dello stesso Birindelli.

20' - Manca un cartellino giallo a Goglichidze, brutto e intenzionale il fallo commesso su Malen.

9' - Protesta Balerdi per un possibile contrasto falloso di Carboni in area sugli sviluppi del calcio d'angolo, necessario il check del Var che però non cambia la decisione dell'arbitro di non assegnare rigore. Così Luca Marelli, esperto arbitrale di Dazn: "Situazione piuttosto complicata, Carboni non guarda il pallone e si interessa solo di Balerdi ma c'è anche Balerdi che si aiuta nei confronti di Carboni con il braccio sinistro. Il fatto che non ci sia alcun tentativo di Carboni di non guardare il pallone è molto rischioso. Probabilmente si è valutato che entrambi i giocatori abbiano commesso un'infrazione".

8' - La Roma trova il vantaggio con Soulé dopo l'appoggio di Malen, ma la palla era uscita sul passaggio dalla linea di fondo di Koné. Si ripartirà da un calcio d'angolo in favore dei giallorossi dopo l'intervento difensivo di Birindelli sul centrocampista francese.