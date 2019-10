La nuova vita in panchina di Ashley Cole, assistente del Chelsea Under 15: “Ogni allenatore è un ladro”

Ashley Cole riparte dal Chelsea. L’ex terzino della Roma è pronto a cominciare la sua nuova avventura da allenatore, facendo parte dello staff tecnico dell’Under 15 dei Blues dove ha già giocato oltre 200 partite. Il calciatore inglese classe ’80, che di recente ha appeso gli scarpini al chiodo, ha anche rivelato quali sono le sue fonti di ispirazione: “Ognuno ha la propria filosofia, ma devi anche prendere le idee che preferisci da diversi allenatori. La prima cosa che ho imparato è che ogni allenatore è un ladro – riporta ‘metro.co.uk’ – In termini di organizzazione mi ispiro a Mourinho, per come dà fiducia ai suoi giocatori per esprimersi al meglio ad Ancelotti, per la gestione dei giovani nello scoprire cose nuove di loro stessi e imparare in fretta dagli errori a Wenger“.