La linea di Gasp per restare: via Massara, distanza da Ranieri. Stadio, stop ai lavori

Gelo, tensioni e problemi di campo: le ultime settimane in casa Roma sono tutt’altro che serene, con un clima complicato a Trigoria. In questo contesto, Gian Piero Gasperini prova a guardare avanti, ma pretende garanzie precise: avrebbe infatti posto quattro condizioni legate alla sua permanenza, tra cui anche una netta distanza dalla figura di Ranieri. Sulla vicenda è intervenutoanche Pellegrini, che ha espresso il proprio punto di vista sia sulla situazione interna che sul proprio futuro in giallorosso. Gli unici che rimangono in attesa e in silenzio, sono i Friedkin. Novità anche sul fronte stadio: il TAR del Lazio ha sospeso fino al 13 maggio i lavori preliminari per il nuovo impianto, bloccando taglio degli alberi e sondaggi a Pietralata dopo il ricorso dei comitati contrari al progetto. Intanto a Trigoria resta l’attesa per Wesley e Paulo Dybala, ancora a parte anche oggi. Gasperini spera di riaverli a disposizione per la sfida contro il Bologna.