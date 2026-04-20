Domenica di riposo, poi il ritorno al lavoro: la Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria dopo la giornata libera concessa da Gian Piero Gasperini in seguito alla sfida contro l’Atalanta. La vittoria della Juventus ha complicato ulteriormente la corsa alla Champions, ma in casa giallorossa non c’è tempo per fermarsi: lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida contro il Bologna, in programma sabato. Gasperini spera di recuperare più uomini possibili, con particolare attenzione a Dybala, Wesley e Manu Koné. L’argentino e il brasiliano non hanno ancora lavorato in gruppo, svolgendo una seduta differenziata tra parte atletica e lavoro con il pallone. Programma personalizzato anche per Mati Soulé, che ha iniziato la seduta con il resto della squadra per poi proseguire con un lavoro individuale.