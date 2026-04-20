I lavori per il nuovo stadio della Roma subiscono uno stop, almeno fino al 13 maggio. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Nova, il Tar del Lazio ha sospeso fino a quella data il taglio degli alberi e le attività esplorative nell’area boscata del quartiere Pietralata, proprio dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto giallorosso. La decisione arriva dopo il ricorso presentato nei mesi scorsi da comitati e associazioni contrari alla costruzione dello stadio, che hanno chiesto ai giudici amministrativi la sospensione degli atti con cui il Comune di Roma ha autorizzato l'abbattimento di 26 alberi per l'esecuzione dei sondaggi di archeologia preventiva. "Si prospetta un danno ambientale e la distruzione di un habitat naturale", queste le ragioni degli avvocati rappresentanti dei "Comitati del No allo stadio". Il Tar ha accolto il ricorso e disposto la sospensione delle attività fino alla camera di consiglio fissata per il prossimo 13 maggio.