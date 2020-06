La Fiorentina interessata a Petrachi: pronto nuovo organigramma

La Fiorentina pensa a Gianluca Petrachi. Il mercato non riguarda solo i calciatori ma anche i dirigenti e come riporta “Il Messaggero” la società viola è interessata al d.s. della Roma: il club di Commisso vorrebbe ristrutturare l’organigramma confermando Pradè e dirottando Joe Barone su altri compiti. Ieri nell’intervista a Sky Sport però il salentino ha ammesso di sentire la fiducia della società, nonostante negli ultimi mesi sia stato spesso in bilico: “Dispiace quando in maniera strumentale escano fuori delle notizie. Sono una persona scomoda nell’ambiente calcio perché non regalo niente a nessuno dal punto di vista mediatico. Sono riservato e faccio il mio lavoro con onestà e trasparenza. In un ambiente come Roma non è semplice, ci sono diverse insidie. Se non ti prendi un caffè con un giornalista o non rispondi al telefono vieni attaccato. Il fatto che io venga attaccato mi ha permesso di essere ancora più intransigente con me stesso. Vado avanti per la mia strada. Pallotta o Fienga mi dovranno dire che ho fatto il mio tempo, ma al momento nutro la fiducia della società. A Roma ne hanno spappolati tanti di ds e allenatori. Se qui non si è vinto lo si deve anche a questo tipo di problemi che non sono legati alla tifoseria. La tifoseria è passionale e sentimentale. Le sfide mi piacciono. A Torino capitava spesso che mi davano per spacciato, poi restavo sempre io. Ho scelto io di andare via. Vedremo cosa succederà, sono pronto alla sfida”.