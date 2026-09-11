La Roma è tornata ieri a calcare i campi più importanti, quelli della Champions League, sette anni dopo l'ultima volta e a oltre quattro anni dalla vittoria di Tirana a fine maggio. Oggi l'account ufficiale della Conference League ha celebrato il gol in finale contro il Feyenoord: "Nel 2022 Zaniolo ha scritto il suo nome nei libri di storia". E l'attaccante oggi all'Udinese ha prontamente ricondiviso il reel tra le stories di Instagram, cercando magari anche di segnare un altro passetto verso la riconciliazione con il popolo giallorosso, con cui la separazione è stata a dir poco burrascosa.